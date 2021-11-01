"Газпром нефть" нарастила добычу нефти и конденсата за девять месяцев на 0,66%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" по итогам января - сентября 2021 года вернулась к росту добычи нефти и газового конденсата - компания нарастила ее на 0,66%, до 45,93 млн тонн. При этом за первое полугодие этого года динамика была отрицательной, и компания снизила в январе - июне 2021 года добычу на 1,87%, следует из материалов компании.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла за девять месяцев 2021 года на 2,7%, до 74,06 млн тонн нефтяного эквивалента, а газа - на 6,3%, до 34,09 млрд куб. м.

"Газпром нефть" также нарастила объем переработки нефти за девять месяцев 2021 года на 7,5%, до 32,43 млн тонн.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае-июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе-октябре Россия наращивала добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+.