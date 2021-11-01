КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Тариф на газ для потребителей Молдавии вырастет после заключения контракта с "Газпромом" . Об этом заявил в понедельник вице-премьер Андрей Спыну.

"Тариф на газ для населения вырастет после заключения контракта на поставки газа с "Газпромом". Однако на удалось добиться выгодной для нашей страны цены на газ - в декабре она опустится ниже $400 за тысячу кубов, в ноябре цена составляет $450, хотя рыночная цена сейчас в среднем составляет $900-940", - сказал Спыну, не уточнив насколько вырастут тарифы для населения.

Спыну сообщил, что правительство Молдавии после газового кризиса займется вопросами энергетической безопасности страны.

"Главный урок, который вынесло правительство из газового кризиса - сани надо готовить летом, а велосипед зимой. Мы должны серьезно заняться вопросами энергетической безопасности страны, которой уделялось раньше недостаточно внимания", - сказал Спыну.

По словам Спыну, какая-либо политизация в переговорах по новому контракту молдавской стороны с "Газпромом" отсутствовала.

"Одной из наших задач было не допустить никакой политизации переговоров и обсуждать только вопросы коммерции. Хочу заявить, что это нам удалось", - сказал он.

По словам Спыну, Молдавия, заключив соглашение с "Газпромом", не откажется от внедрения Третьего энергетического пакета ЕС.

"Молдавия заключив соглашение с "Газпромом" не откажется от внедрения Третьего энергетического пакета ЕС. Реализация этого соглашения будет идти, как и шла - это международное обязательство нашей страны", - сказал Спыну.