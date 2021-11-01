Доля традиционных отраслей в экономике России может снизиться на 9 п. п. к 2050 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Целевой сценарий Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов предполагает снижение доли "традиционных" отраслей в экономике РФ на 9,4 п. п. к 2050 году в сравнении с показателями за 2020 год. При этом доля "постиндустриальных" отраслей должна вырасти на 11,8 п. п., следует из текста стратегии.

"Меры, предусмотренные целевым (интенсивным) сценарием, способствуют ускорению позитивных структурных сдвигов к 2050 году, которые содействуют увеличению доли "постиндустриальных" отраслей в структуре экономики на 11,8 процентного пункта по сравнению с 2020 годом (+4,9 процентного пункта по сравнению с инерционным сценарием). При этом более выраженно снижается доля "традиционных" отраслей - на 9,4 процентного пункта в 2050 году по сравнению с 2020 годом (почти вдвое больше, чем в инерционном сценарии)", - говорится в документе.

Реализация целевого сценария должна способствовать формированию структуры российской экономики с высокой долей выпуска в отраслях с более низкой ресурсоемкостью и более высокими показателями энергоэффективности, отмечается в стратегии. В документе уточняется, что речь идет, в частности, о высокотехнологичных отраслях промышленности, финансовой и страховой деятельности, операциях с недвижимым имуществом.

"Перераспределение ресурсов в пользу наукоемких отраслей и электроэнергетики, необходимое для реализации параметров сценария, имеет дополнительный эффект снижения углеродоемкости. Увеличение выбросов парниковых газов вследствие роста экономики с темпом выше среднемировых в целевом (интенсивном) сценарии компенсируется эффектом структурного сдвига", - говорится в стратегии.