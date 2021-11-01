Власти Татарстана сообщили, что попавший под ограничения бизнес теряет до 70% выручки

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Представители МСП, попавшие под новые коронавирусные ограничения, теряют от 30% до 70% выручки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

"Падение выручки - от 30% до 70% по разным видам [бизнеса]. <…> Те, у кого упал поток из-за того, что зайти в это заведение можно только с QR-кодом. Или ночью им запретили работать. У рестораторов был запрет в предыдущем постановлении на работу с 24 часов до шести часов, а сейчас с 23 часов до шести часов. В принципе, рестораторам этот час, как они говорят, очень важен", - сказал Сибгатуллин.

Он отметил, что падение происходит именно в тех отраслях, которые попали под новые ограничения. Данные получены опросным методом бизнес-сообщества.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание в ночное время (с 23:00 до 06:00) услуг общественного питания, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, а также дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов. Запрет распространяется на работу с 23:00 до 06:00 объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций. Также в ночное время запрещается работа бань и саун.