Индия надеется начать экспорт в Россию вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" в Индии может в течение нескольких недель достигнуть достаточного уровня для начала ее экспорта в РФ. Об этом в интервью ТАСС перед завершением своей миссии заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Компании находятся в контакте. Я думаю, что в течение следующей пары недель производство достигнет достаточного уровня, и "Спутник" будет экспортироваться, в том числе и в Россию. Но у меня нет конкретной информации на данный момент", - сказал посол.

В октябре правительство Индии разрешило экспорт однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" российской разработки и индийского производства в Россию. Такое решение объясняется тем, что в самой Индии этот препарат уже производится, но еще не получил разрешения на использование.