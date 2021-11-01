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Пандемия COVID-19

Индия надеется начать экспорт в Россию вакцины "Спутник Лайт"

Правительство Индии ранее разрешило экспорт однокомпонентной вакцины против COVID-19 российской разработки и индийского производства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" в Индии может в течение нескольких недель достигнуть достаточного уровня для начала ее экспорта в РФ. Об этом в интервью ТАСС перед завершением своей миссии заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

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"Компании находятся в контакте. Я думаю, что в течение следующей пары недель производство достигнет достаточного уровня, и "Спутник" будет экспортироваться, в том числе и в Россию. Но у меня нет конкретной информации на данный момент", - сказал посол.

В октябре правительство Индии разрешило экспорт однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" российской разработки и индийского производства в Россию. Такое решение объясняется тем, что в самой Индии этот препарат уже производится, но еще не получил разрешения на использование.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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