"Газпром" сообщил, что отставание по заполненности ПХГ Европы сокращается

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) газом отстает от прошлогоднего уровня на 18,2 млрд куб. м, украинских - на 10,1 млрд куб. м. Об этом сообщает "Газпром" в ежемесячной статистике со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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"На 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом - минус 18,2 млрд куб. м. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд куб. м меньше уровня 2020 года", - говорится в материалах российского холдинга.

При этом на середину октября отставание по запасам газа в ПХГ Европы было чуть больше и составляло 18,5 млрд куб м. На Украине две недели назад отставание по запасам газа составляло 9 млрд куб. м газа.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" планирует достичь 1 ноября целевого объема закачки газа (72,6 млрд куб. м) в подземные хранилища России, а полностью закончить процедуру заполнения российских хранилищ газом 8 ноября. Он тогда также отмечал, что "Газпром" намерен продолжить закачку в период нерабочих дней, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в зимний период.