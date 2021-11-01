Бюджет Карачаево-Черкесии на 2022 год приняли с дефицитом в 479 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Карачаево-Черкесии (КЧР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли в правительстве республики. Доходы региона в следующем году предусмотрены в размере 29,1 млрд рублей, планируемый дефицит составит 479,9 млн рублей, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Основные параметры проекта республиканского бюджета определились по доходам - на 2022 год 29 191,1 млн. рублей, на 2023 год 26 839,6 млн. рублей и на 2024 год 28 022,6 млн. рублей и по расходам - на 2022 год 29 671,0 млн. рублей, 2022 и 2023 годы 26 818,3 млн. рублей и 28 265,9 млн. рублей, соответственно", - говорится в сообщении в пресс-службе.

Доходы республиканского бюджета на 2021 год планировались на уровне более 30,199 млрд рублей, расходы - 30, 118 млрд рублей, профицит - на уровне 80,2 млн рублей. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2020 год был сформирован по республиканскому бюджету в объеме 6,6 млрд рублей.