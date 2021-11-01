"Газпром" проектирует новую установку деэтанизации на Уренгойском заводе после аварии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" начал разработку проектной документации для строительства новой установки деэтанизации на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту - после аварии, произошедшей в августе. Об этом говорится в материалах холдинга.

"Среди прочих мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению мы приступили к разработке проектной документации для строительства первой очереди установки деэтанизации газового конденсата", - сказано в материалах "Газпрома".

Пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка" произошел 5 августа. Однако "Газпром" позже в комментарии сообщал, что авария не повлияет на планы по добыче газа, а также на газоснабжение, так как компания обладает широкой географией запасов.

В материалах "Газпрома" отмечается, что авария привела к временному сокращению производственных мощностей по деэтанизации газового конденсата на заводе на 5,2 млн тонн. Для поддержания добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе "Газпрому" пришлось заключить соглашения с дочерней компанией "Новатэка" для обеспечения поставок нестабильного газового конденсата и дальнейших поставок товарной продукции (стабильный газовый конденсат и ШФЛУ - широкая фракция легких углеводородов) клиентам по контрактам.

В настоящее время компания выполняет монтажные и пусконаладочные работы на недавно построенной установке стабилизации конденсата мощностью 4 млн тонн ачимовского газового конденсата в год в непосредственной близости от Уренгойского завода. Кроме того, для создания альтернативного канала транспортировки жидких углеводородов из Надым-Пур-Тазовского региона "Газпром" продолжает монтажные и пусконаладочные работы на других объектах, которые технологически связаны с заводом стабилизации.

Ранее "Газпром" отмечал, что после аварии на Уренгойском заводе одна из установок деэтанизации не подлежит восстановлению и будет заменена до конца 2022 года, а вторая установка будет запущена в сентябре.