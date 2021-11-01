Бизнес в России освободили от контрольно-надзорных проверок в нерабочие дни

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контрольно-надзорные органы не смогут проводить проверки бизнеса в нерабочие дни, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

"В нерабочие дни проверку проводить нельзя. Вам надо зафиксировать факт прихода инспекторов. Жалобу направить в Генпрокуратуру и Минэкономразвития России. Так как орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц", - отмечается в инструкции министерства для предпринимателей, которую предоставила пресс-служба. Речь идет о случае, когда "компания не работает в принципе в связи с ограничениями".

Если предприятие работает дистанционно, сотрудники отсутствуют в офисе, то орган контроля может провести только документарную проверку. То есть "без личного контакта с контролерами", уточняется в инструкции.

Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, орган контроля вправе провести (завершить) ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 дней.

Когда информация о проверке отсутствует в Едином реестре контрольных мероприятий, то ее проводить нельзя ни при каких условиях, уточнили в Минэкономразвития РФ.