Россия в октябре нарастила добычу нефти до 1,48 млн тонн в сутки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 30 октября 2021 года составила 1,480 млн тонн, увеличившись на 1% к уровню сентября, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,465 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае - июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе - ноябре Россия наращивает добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+.

Всего с начала января Россия увеличила добычу нефти почти на 8%, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,371 млн тонн. В сентябре, по условиям сделки, Россия должна была добывать не более 9,704 млн б/с нефти, в октябре - не более 9,8 млн б/с, в ноябре - не более 9,913 млн б/с (газовый конденсат не учтен).

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в октябре составила 10,85 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 г. с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.