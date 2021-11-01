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Суд по требованию "АСТ" и "Эксмо" запретил Telegram распространение книги Стивена Кинга

Речь идет о книге "Доктор сон"
© EPA/MAJA HITIJ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил иски издательств "АСТ" и "Эксмо" к мессенджеру Telegram о запрете распространения книги Стивена Кинга и произведений ряда других писателей из-за нарушения авторских прав. Об этом ТАСС рассказал член правления компании Аzapi, которая представляет интересы истцов, Максим Рябко.

"Мосгорсуд удовлетворил исковые требования по обоим искам. В них мы просили суд запретить Telegram создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное незаконное использование книги "Доктор сон" Стивена Кинга и книг других авторов", - сказал он. Комментарием Telegram ТАСС пока не располагает.

20 июля издательства "Эксмо" и "АСТ" подали иски к Telegram и Apple о защите авторских или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Согласно позиции этих организаций, только они владеют правом на издание этих произведений в РФ, а потому Telegram не имеет права их распространять через приложение на платформе "App Store - Apple". Речь идет о книгах "Доктор сон" Стивена Кинга, "Думай и богатей" Наполеона Хилла, "Метро 2033" Дмитрия Глуховского, "Ни Сы" Джен Синсеро и "Мара и морок" Лии Арден.

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