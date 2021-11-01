Украину ждет трудная зима. Кто виноват и что делать?

Украина готовится к трудной зиме. До настоящих морозов еще далеко, а в ряде украинских областей из-за отсутствия газа для отопления уже объявили чрезвычайную ситуацию. В квартирах большинства украинцев батареи еле теплые, даже значительная часть киевлян спасается только электрообогревателями. При этом треть жителей страны к отоплению еще не подключали совсем, обещая сделать это только после 1 ноября. В ряде областей тепло не подают даже в детские сады, школы и больницы. Так, по данным издания "Сегодня", в больницах Тернопольской области температура в помещении не превышает 13 градусов. "Пациенты согреваются как могут. А вот хирурги — во время операций — едва держат холодный скальпель", — отмечает издание.

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Мэр Днепра Борис Филатов в эфире местного телевидения уже предупредил, что сильного тепла в квартирах жителям предстоящей зимой ждать не придется. "Не будет такого, что, извиняюсь, хожу по квартире в трусах и открываю форточку, чтобы подышать свежим воздухом", — заявил мэр. Украинские СМИ говорят о срыве подготовки к отопительному сезону, о том, что страна входит в зиму с самыми низкими в истории страны запасами угля и недостаточными резервами газа. На фоне международного энергетического кризиса в стране существенно выросли тарифы на энергоносители. По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен. Правительство успокаивает Премьер-министр Денис Шмыгаль не устает заверять, что готовность всей инфраструктуры к отопительному сезону-2021/22 составляет 99%. "У нас в газохранилищах почти 19 млрд куб. метров газа. Этого будет достаточно, чтобы пройти зиму", — заявил премьер в начале октября на заседании кабинета министров страны. Он напомнил, что правительство страны, "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, который предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. В свою очередь Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) запретил до окончания холодов отключать газ потребителям. Пытается успокоить население и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, заявляя, что компания имеет достаточно газа. Однако, говоря о сценариях предстоящей зимы, он не исключает и неблагоприятные. При этом худшим развитием событий, по его словам, является запуск "Северного потока — 2" и прекращение транзита через украинскую газотранспортную сеть. Провал отопительного сезона Однако эксперты в области энергетики полагают, что Витренко пытается искусственно увязать запуск "Северного потока — 2", ситуацию с транзитом и обеспечение отопительного сезона на Украине. По их мнению, украинские власти намерены списать на "Северный поток" собственный провал подготовки к отопительному сезону, поскольку в подземные хранилища (ПХГ) изначально не закачано достаточное количество газа на зиму.

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По данным оператора ПХГ "Укртрансгаз", в хранилищах накоплено 18,6 млрд куб. метров газа, что на 35% меньше, чем на такой же период 2020 года. Но и этот ресурс нельзя использовать полностью, поскольку 4,6 млрд куб. метров от всего запаса — это так называемый буферный газ, который нельзя поднять, а еще 2 млрд куб. метров принадлежат иностранным компаниям. Как отмечают эксперты, проблема заключается еще и в том, что технически из ПХГ можно скачивать ежесуточно не более 1% газа от всего объема запасов, максимум — 160 млн куб. метров. Но при низкой температуре потребность в топливе может возрасти до 200 млн в сутки, и тогда "Нафтогазу" придется недостающий объем "отбирать из транзита", предположил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков. В этом случае, по его словам, Россия может приостановить транспортировку голубого топлива через ГТС или существенно уменьшить объем прокачки. Это в свою очередь снизит в трубе давление, что может оставить некоторые города на востоке Украины без топлива, а сама страна потеряет возможность импортировать газ из Европы в режиме виртуального реверса. Поэтому единственный выход из сложившегося положения, считает Плачков, — это приобретение угля в госрезерв. Уголь идет с колес По данным Министерства энергетики, на складах ТЭС и ТЭЦ находится примерно 590 тыс. тонн угля. Это в четыре с половиной раза меньше, чем по утвержденному Министерством энергетики и обязательному для выполнения плану. Между тем ТЭС Украины дают более 30% от всей производимой в стране электроэнергии. Их работа важна также для балансировки энергосистемы: в ситуациях, когда потребление превышает производство электроэнергии или наоборот, именно ТЭС способны быстро остановиться или включиться в работу. Внефракционный депутат Верховной рады Виктория Гриб в эфире канала "Украина-24" на днях обратила внимание на то, что именно из-за отсутствия угля многие города сегодня "вообще не готовы к отопительному сезону", а предприятия, работающие на угле, находятся под угрозой закрытия. При этом украинские шахты просто не способны добывать необходимое для государства количество угля по причине устаревшего оборудования, ведь многие годы субсидии угольной отрасли идут только на то, чтобы выплатить зарплаты, а модернизация отрасли не проводится. В итоге без импорта угля Украина нынешней зимой обойтись не сможет, а ТЭС и ТЭЦ придется работать прямо с колес. Как указано в ответе Минэнерго на запрос издания "Лига.нет", за счет импорта и внутренних угольных предприятий электростанции получат на протяжении октября — марта 13,1 млн тонн угля из необходимых 15,3 млн тонн. Еще 2 млн тонн министерству придется изыскивать дополнительно в течение отопительного сезона, но кто может поставить этот объем — пока неизвестно. Сейчас основные импортные поставки угля идут из Казахстана, Польши, США и РФ. Но уже с 1 ноября Россия, как сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ, прекратила поставки угля Украине из-за растущего внутреннего спроса. По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца, Россия не дала квоту на поставку угля марки "А" — антрацитовый уголь и марки "Т" — тощий уголь. "У нас пять тепловых электростанций работают на этих видах угля, а это 35% электроэнергии, которую вырабатывают тепловые электростанции Украины", — отметил он в беседе с ТАСС. Электроэнергия из России и Белоруссии В этих условиях, как считают многие наблюдатели, Киеву придется идти на переговоры с Москвой о поставках не только газа, но и электроэнергии, а также обращаться за электроэнергией к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, выборы которого Киев больше года назад официально признавать отказался.

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