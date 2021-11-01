Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась до $750 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась до около $750 за 1 тыс. куб. м после того как утром росла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал - Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $750,7 за 1 тыс. куб. м, или €62,75 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общее снижение цены за день составляет порядка 3%.

Ранее 1 ноября цена газа в пике почти достигала $890 за 1 тыс. куб. м.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 мск и вовсе прекратилась и до сих пор не возобновилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. Утром понедельника реверсные поставки газа из Германии по Ямал - Европе выросли в 3,6 раза по сравнению показателями накануне.

При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.

В пятницу 29 октября цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября.