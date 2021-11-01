Жители муниципалитетов смогут на "Госуслугах" обсуждать региональные проекты

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Жители муниципалитетов смогут участвовать в обсуждении региональных нормативно правовых актов и заявлять о своей поддержке или несогласии с предлагаемыми изменениями через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"На "Госуслугах" будут проводить публичные слушания. Муниципальные образования смогут проводить публичные слушании на портале "Госуслуг". Благодаря реализации проекта жители муниципальных образований смогут участвовать в обсуждении региональных нормативно правовых актов и заявлять о своей поддержке или несогласии с предлагаемыми изменениями", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Там отметили, что доступ к участию в слушаниях будет у совершеннолетних граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования и имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Предполагается, что размещать документы будут уполномоченные сотрудники органов местного самоуправления за 20 дней до начала проведения публичных слушаний, а граждане будут направлять заявление об участии за пять дней до даты проведения слушаний.