Ozon аннулировал заказы, сделанные по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon аннулировал заказы, сделанные в ночь на 1 ноября по аномально низким ценам, появившимся из-за сбоя на сайте. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ночь на 1 ноября на сайте Ozon.ru некоторые товары стали стоить от 1 рубля до 50 рублей.

"Мы остановили акцию, как только заметили сбой в проставлении скидок. К сожалению, товаров по указанной сниженной стоимости нет на складах, поэтому заказы были аннулированы. Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обычно на расчетном счете или карте клиента денежные средства оказываются не позднее чем через 2-3 дня в зависимости от банка.

В компании подчеркнули, что сбой был ликвидирован в течение часа. Ozon сразу уведомил предпринимателей о ситуации, она никак не повлияет на их продажи и рейтинг на площадке.

При этом в компании не сообщают, сколько было сделано заказов и на какие категории товаров по данным скидкам.

О компании

Ozon -мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа - уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.