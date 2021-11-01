Институт развития интернета выделит более 1,5 млрд рублей на поддержку 140 проектов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) выделит более 1,5 млрд рублей на поддержку 140 проектов, среди которых короткометражка к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, видеоролики киножурнала "Ералаш" и сериал о молодых актерах региональных российских театров. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИРИ.

"По итогам рассмотрения предложений, поданных в рамках третьего этапа отбора, рабочая группа конкурсного комитета приняла решение поддержать 140 из 170 допущенных до участия в конкурсе проектов. Они будут профинансированы на сумму в 1,6 млрд рублей. Проекты будут реализованы организациями и индивидуальными предпринимателями из 19 регионов страны", - рассказали в ИРИ.

Гендиректор ИРИ Антон Ключкин отметил, что впервые за почти два года деятельности по поддержке контента победители практически поровну распределились между Москвой и остальными субъектами РФ. Наиболее активными участниками третьего этапа стали, помимо Москвы, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская, Московская и Калининградская области.

В числе финалистов оказалось много проектов социально-общественной тематики. "Среди победителей таких проектов - почти половина, причем контент о героях наших дней преобладает; на втором месте по популярности - профориентирующие проекты, на третьем - исторические. Традиционно много контента, посвященного науке, культуре, экологии, спорту", - процитировали в пресс-службе Ключкина.

В частности, ИРИ поддержит цикл подкастов в формате радиоспектакля для детей и родителей, созданных на базе проекта "Вера и Фома" и посвященных Александру Невскому, документальный сериал о Московском Кремле "Кремль: эпоха царей", цикл короткометражных мультфильмов с юмористическим пересказом классических произведений русской литературы "Мультиратура", цикл видеороликов о социальной адаптации сирот "Ты не один", документальный фильм "Успеть увидеть" о людях, постепенно теряющих зрение, и другие проекты.