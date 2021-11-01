ЦРПТ готов обеспечить оборудованием производителей молочной продукции при форс-мажорах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки, сформировал запас необходимого оборудования для маркировки молочной продукции и готов обеспечить им производителей в случае экстренного срыва поставок. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"На сегодняшний день мы закупили более 100 единиц оборудования для нанесения кода маркировки. Списки наличия оборудования размещены на сайте ЦРПТ. Данная мера позволит некоторым производителям молочной продукции воспользоваться необходимым оборудованием и приступить к обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности менее 40 суток вовремя", - привела пресс-служба слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. С 1 декабря в России стартует обязательная маркировка для молочной продукции сроком годности до 40 дней. В настоящее время к старту третьего этапа готовы 85% предприятий из 24 регионов РФ.