РЖД готовы совместно с Узбекистаном подготовить ТЭО Трансафганской железной дороги

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. РЖД готовы сотрудничать с железными дорогами Узбекистана для подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Холдинг РЖД готов к сотрудничеству с железными дорогами Узбекистана в части подготовки технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги", - рассказали в компании.

В начале февраля 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги в сентябре этого года. Проект железной дороги оценивается в $5 млрд. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км с транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов в год.

Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. В Ташкенте эти планы называют "проектом века" и рассчитывают, что строительство Трансафганской железной дороги позволит Узбекистану диверсифицировать свои экспортные рынки, снизить тарифы на транзит узбекских товаров, обеспечив короткий и дешевый выход в Южную Азию и к морским портам.