Байден считает, что нынешнее десятилетие станет решающим в вопросе климатического кризиса

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Нынешнее десятилетие даст ответ на вопрос, будет преодолен климатический кризис или нет. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Перед нами важнейший вопрос. Сделаем ли мы то, что необходимо? Воспользуемся ли мы огромной возможность, которая у нас есть, или же мы обречем будущие поколения на страдания? Это десятилетие даст ответ. <...>. Это решающее десятилетие, в течение которого у нас есть возможность проявить себя", - сказал он, подчеркнув, что достичь цели по удержанию потепления на планете в пределах 1,5 градуса Цельсия можно только совместными усилиями всех стран мира.

"Изменение климата уже разоряет мир. Это не гипотетическая <...> угроза, оно разрушает жизни людей и их источники существования и делает это каждый день, оно стоит нашим странам триллионы долларов", - добавил президент США.