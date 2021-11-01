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Вучич назвал Россию ключевым фактором энергобезопасности Европы

ГЛАЗГО, 1 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Россия, в большом объеме поставляющая газ во многие европейские страны, имеет определяющее значение для энергобезопасности всей Европы. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Сербии Александар Вучич на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

"Россия обладает большим политическим весом. Все не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы", - сказал он.

Вучич добавил, что вопрос заключения долгосрочного контракта Сербии с РФ о поставках голубого топлива будет обсуждаться на его переговорах с российским президентом Владимиром Путиным 25 ноября. "У нас большие ожидания от этой встречи, но говорить про подписание конкретных договоренностей пока рано", - указал он.

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