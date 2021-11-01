Байден: взлет цен на топливо указывает на необходимость диверсификации энергоресурсов

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 ноября. /ТАСС/. Нынешний значительный рост цен на топливо подчеркивает необходимость скорейшей диверсификации источников энергии. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая на встрече мировых лидеров, которая открылась в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Мы должны рассматривать текущую волатильность цен на энергоносители, которую подают как основание отступить от наших целей в сфере "чистой" энергетики, как сигнал к действию. Высокие цены на энергоносители только подчеркивают неотложную необходимость диверсификации источников, удвоения темпов разработки "чистой" энергетики и адаптации многообещающих новых технологий "чистой" энергетики, чтобы мы не продолжали слишком сильно полагаться лишь на один источник энергии, дабы питать наши экономики и наши общества", - убежден Байден.

"Это отвечает интересам абсолютно всех стран", - полагает глава администрации США.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.