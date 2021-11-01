"Деловая Россия" предложила государству компенсировать 50% затрат бизнеса на вакцинацию

"Зачастую бизнес, который обязали прививать сначала 60, а теперь 80% сотрудников, просто взял на себя [эту] роль и приглашает зачастую даже на место работы подряды, которые вакцинируют работников. <…> Все-таки, у нас очень мало рычагов для того, чтобы вакцинировать своих сотрудников и мы можем действовать только пряниками. И пряники, зачастую, это какие-то премиальные выплаты или дополнительные выходные дни. И тут, конечно, очень сложно - сейчас все действуют по-разному. Но если бы прописали, условно говоря, алгоритм этих затрат, допустим, на выходные дни, которые полагаются вновь вакцинированному сотруднику, как шаблон, так сказать, то хотелось бы, чтобы государство поучаствовало бы в компенсации этих затрат", - сказал он.

Титов подчеркнул, что речь идет о частичной компенсации расходов. "Хотя бы 50% - я думаю, что это будет справедливо", - сказал он.

В октябре главный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла решение об усилении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.