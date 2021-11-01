Макрон призвал участников конференции по климату в Глазго ежегодно направлять 100 млрд долларов на борьбу с изменением климата.
Макрон призвал ежегодно направлять $100 млрд на борьбу с изменением климата
Минцифры заявило о значительном потенциале наращивания сотрудничества с Китаем в сфере ИКТ
Замглавы ведомства Бэлла Черкесова и главный экономист Министерства промышленности и информатизации Китая Сюй Кемин, в частности, обсудили проекты в области электросвязи и информационных технологий
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