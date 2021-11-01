Байден подтвердил намерение США сократить выбросы парниковых газов на 50-52% к 2030 году

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут реализовать оглашенные весной планы и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступая на встрече мировых лидеров, которая открылась в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"США будут в состоянии достичь амбициозной цели, которую я установил <...> в апреле, сократив выбросы [парниковых газов] в США на 50-52% ниже уровней 2005 года к 2030 году", - сказал американский лидер.

"Мы продемонстрируем миру, - пообещал Байден, - что США не только вернулись за стол [переговоров], но и, будем надеяться, ведут за собой других силой собственного примера". "Знаю, что дело не обстояло таким образом [в предыдущие несколько лет]. Поэтому моя администрация работает сверхурочно, чтобы продемонстрировать, что наши обязательства в сфере климата - это действия, а не слова", - добавил глава Белого дома.

Он также заверил, что США сократят выбросы парниковых газов "более чем на гигатонну к 2030 году".

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.