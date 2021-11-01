ЦБ выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства, следует из сообщения регулятора.

"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Зафиксирована практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами", - сообщил ЦБ.

В информационном письме, опубликованном регулятором, кредиторам рекомендуется воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите. "Возникающие в этих случаях отношения, по сути, схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона "О потребительском кредите (займе)". А значит, не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования", - указал ЦБ.

Кроме того, по данным Банка России, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй. "Если гражданин обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита", - поясняет в сообщении ЦБ.