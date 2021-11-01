Меркель: ФРГ к 2025 году увеличит до €6 млрд финансирование на борьбу с изменением климата

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Германия намерена к 2025 году увеличить до €6 млрд в год финансирование, выделяемое на борьбу с изменением климата. Об этом в понедельник заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, выступая на пленуме глав государств и правительств, проходящем в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Финансирование также важно для доверия к промышленно развитым странам", - отметила Меркель. При этом она уточнила, что ФРГ вместе с Канадой еще раз пересмотрели их план действий. "Мы должны признать, что мы не достигнем финансирования в $100 млрд до 2023 года, но, по крайней мере, позднее, мы можем достичь этого, что является важным сигналом", - подчеркнула и.о. главы правительства Германии.

Вместе с тем она уточнила, что ФРГ планириует увеличить ежегодное финансирование, выделяемое на борьбу с климатическими изменениями. "Мы вносим здесь значительный вклад с германской стороны и к 2025 году увеличим его до €6 млрд [в год]", - подытожила Меркель.

В настоящее время на различные климатические проекты из федерального бюджета ФРГ тратит порядка €4 млрд в год.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.