Минфин США: демократы должны готовиться поднять лимит госдолга без участия республиканцев

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Демократическая партия должна быть готова к тому, чтобы самостоятельно поднять потолок госдолга США в декабре без поддержки республиканцев и в обход стандартной процедуры в Конгрессе. Об этом заявила в понедельник в интервью газете The Washington Post министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, такой вариант развития событий все равно будет лучше, чем дефолт США по их долговым обязательствам, который может произойти, если лимит заимствований не будет увеличен. "Следует ли делать это [поднять потолок госдолга] на двухпартийной основе? Конечно. Но если они [республиканцы] не станут сотрудничать, я не хочу играть в игру "кто первый струсит", чтобы в итоге все закончилось тем, что потолок госдолга не будет поднят. Я думаю, что это худший из возможных сценариев", - считает Йеллен. "Если демократам придется сделать это в одиночку, это лучше, чем объявить дефолт по долговым обязательствам, чтобы проучить республиканцев", - полагает она.

Йеллен предложила демократам задействовать одно из положений бюджетного законодательства, так называемый параграф 304, позволяющий внести дополнения в уже принятую бюджетную резолюцию, что позволит увеличить потолок госдолга без угрозы обструкции со стороны республиканцев. Тем не менее параграф 304 со времен принятия соответствующего закона в 1974 году до сих пор на практике ни разу не применялся.

Президент США Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по лимиту заимствований, США могли бы столкнуться с угрозой дефолта.

Позднее в письме, которое Йеллен направила ряду влиятельных членов обеих палат Конгресса, министр назвала эту меру лишь "временной передышкой". Они призвала американских законодателей одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга или приостановить действие данного лимита.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря.