ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности на 2021 год

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2021 год на 0,3 трлн рублей, до 0,6-1 трлн рублей, указано в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен на 0,3 трлн рублей, а также сужен его диапазон до 0,6-1,0 трлн рублей. Это изменение связано с повышением прогноза увеличения объема наличных денег в обращении в 2021 году. Ожидается, что постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году, в период пандемии, сместится на 2022-2023 годы. При этом рост их объема в обращении в 2021 году составит 0,6-0,7 трлн рублей", - отмечает ЦБ.

Одновременно на 0,1 трлн рублей повышен прогноз притока средств в банки за счет операций бюджета. "Как и ранее, ожидается, что Федеральное казначейство снизит уровень остатков бюджетных средств на Едином казначейском счете в Банке России. В результате больший, чем в предыдущие годы, объем средств бюджетной системы поступит в банки. По оценкам, дополнительно в 2021 году в банках может быть размещено 1,6-1,8 трлн рублей", - указывает ЦБ. Также сохранена предпосылка о финансировании части бюджетных расходов в размере 0,2 трлн рублей за счет полученной в марте оставшейся части доходов Банка России от реализации в 2020 году пакета акций ПАО "Сбербанк".