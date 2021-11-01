В ЦБ считают, что урожай хуже прогнозов может повлиять на цены в начале 2022 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более скромный, чем ожидалось урожай сельскохозяйственных культур в этом году может продолжать влиять на цены продовольствия в первой половине 2022 года, следует из опубликованного доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

"В следующем году в части действия временных факторов неблагоприятное влияние урожая этого года может продолжить влиять на цены продовольствия и в первом полугодии 2022 года. Это также способно дольше поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне, усиливая инерцию инфляции", - отмечает в материалах ЦБ.

Регулятор отмечает, что "в целом имеет место усиление проинфляционного фона на 2022 год". ЦБ подчеркивает, что проведение более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в июльском прогнозе, направлено на то, чтобы компенсировать это усиление.

По данным ЦБ, на некоторые компоненты индекса потребительских цен - как продовольственные, так и непродовольственные товары и даже ряд услуг - в этом году особенно сильно повлияли негативные шоки предложения. "Поскольку по ним относительные цены выросли особенно резко, в следующем году вероятно их значительное замедление (а в каких-то случаях - даже снижение). Некоторое дополнительное проинфляционное давление также будут создавать высокая цена нефти и общие условия внешней торговли", - указано в докладе.

Ранее на октябрьском заседании совета директоров по ключевой ставке Банк России ухудшил прогноз по инфляции на конце 2021 года до 7,4-7,9%, назвав основным фактором рост цен на продовольствие. Прогноз на 2022 год (4-4,5%) оставлен без изменений, и в дальнейшем, согласно базовому прогнозу, инфляция будет вблизи цели Банка России в 4%.