Бабиш: Европа должна договориться с "Газпромом" о долгосрочных контрактах на газ

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Европа должна договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа и использовать мощности "Северного потока - 2". Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который участвует в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, заявил в понедельник ТАСС.

"Газопровод "Северный поток" - вложение денег "Газпрома" и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей ["Северного потока - 2" европейскими политиками] не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа", - отметил собеседник агентства.

Ранее на встрече мировых лидеров в Глазго Бабиш напомнил коллегам из ЕС, что жителям Европы может грозить энергетическая бедность из-за роста цен на газ и нежелания ряда европейских политиков одобрять новые транзитные мощности газопроводов "Северный поток - 2" и OPAL из-за опасений, что ЕС будет зависеть от России.

"Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа", - сказал он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство ФРГ должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.