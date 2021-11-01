РФ рассматривает возможность сотрудничества с Южной Кореей в реализации медкластера в ДФО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития России рассматривает возможность развития сотрудничества с корейскими компаниями в рамках развития медицинского кластера на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства по итогам обсуждения перспектив расширения российско-корейского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, которое провели в Сеуле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чхве Чжон Гон.

"В условиях пандемии возросла необходимость активизации двустороннего сотрудничества в области медицины и здравоохранения. Первым шагом в этом направлении могут стать совместные образовательные программы и стажировки для сотрудников медицинских учреждений и молодых начинающих медиков. Кроме того, корейские компании и специалисты могут стать резидентами международного медицинского кластера на острове Русский во Владивостоке", - говорится в сообщении Минвостокразвития.

В пресс-службе добавили, что уже разрабатывается нормативно-правовая база для комплексного развития медкластера. По словам главы Минвостокразвития, условия реализации конкретных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения будут проработаны с корейскими компаниями, высказавшими заинтересованность в их реализации на территории Дальнего Востока. Чхве Чжон Гон отметил, что министерство иностранных дел Республики Корея уделит особое внимание развитию сотрудничества в области медицины и здравоохранения, особенно учитывая важность регионов Дальнего Востока и особенности корейско-российских отношений.

"Совместно с Минздравом России будем сопровождать конкретные проекты, рассмотрим возможность установления специальных правил", - цитирует пресс-служба Чекункова.