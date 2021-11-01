ЦБ допустил более существенное ужесточение денежно-кредитных условий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике станет менее гибкой. Это следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

"На среднесрочном горизонте значимо преобладают проинфляционные риски, вместе с тем вероятность реализации дезинфляционных рисков оценивается как умеренная. В сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий. Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий", - отмечает ЦБ.

Одновременно, по данным Банка России, остаются актуальными проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Сохранение затруднений в цепочках поставок, неблагоприятные погодные условия, избыточный спрос, осложнения на отдельных рынках - все эти факторы могут влиять на сохранение цен на мировых товарных рынках дольше, чем ожидается в настоящий момент.

Банк России на заседании совета директоров 22 октября шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п.п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. Решение ЦБ оказалось намного жестче рыночных прогнозов. Причиной тому стала динамика инфляции, которая складывается значительно выше прогноза Банка России. При этом вклад в рост цен со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, считают в ЦБ.