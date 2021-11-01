Президент Боливии обвинил развитые страны в "углеродном колониализме"

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в понедельник обвинил развитые страны в "углеродном колониализме", поскольку они навязывают более бедным странам свои требования по сокращению выбросов и мерам по борьбе с изменением климата.

"Мы должны понимать, что развитые страны продвигают новый процесс мировой реколонизации, который мы можем назвать "новый углеродный колониализм", потому что они пытаются навязать свои собственные правила игры в переговорах по климату, чтобы продолжать питать систему "экокапитализма" и заставлять развивающиеся страны принимать эти правила без возможности какого-либо выбора", - сказал он на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

По мнению Арсе, богатые страны должны взять на себя больше обязательств в соответствии с вкладом, который они внесли в изменение климата. "Из развитых стран звучат слова, в которых их показывают чемпионами по борьбе с климатическим кризисом. Но это очень далеко от правды", - считает боливийский лидер.

Он также высказал мнение, что "климатический кризис нельзя решить при помощи еще большего "экокапитализма". "Необходимо изменить цивилизационную модель и идти к модели, которая будет служить альтернативой капитализму", - добавил он.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.