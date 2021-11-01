Премьер-министр Дании заявил, что страна не поддерживает "Северный поток - 2"

ГЛАЗГО, 1 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу "Северный поток - 2", датское правительство выступает против реализации данного проекта. Об этом заявила в понедельник ТАСС премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока -2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", - сказала она.