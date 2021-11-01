Ингушетия получит 1 млрд рублей федеральных средств для сбалансирования бюджета

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Ингушетии выделят из федерального бюджета дотацию в размере 1 млрд рублей для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета, говорится в распоряжения правительства России, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минфину России в целях предоставления бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов России и местных бюджетов" госпрограммы России "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными муниципальными и финансами" бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства России", - говорится в документе.

Также в распоряжении Минфину России поручили осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

Общий объем доходов, предусмотренный проектом бюджета на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть - 31,257 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 115,6 млн рублей.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. В начале 2021 года объем долговых обязательств бюджета республики сократился с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей, в том числе общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей. А избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 млрд рублей власти региона планируют в 2022 году.