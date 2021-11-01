Глава МИД Туркмении посетил Афганистан и обсудил совместные проекты в экономике

ТАСС, 1 ноября. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов посетил Афганистан и обсудил перспективы совместных проектов с руководством временного правительства, назначенного движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое дало гарантии безопасности их реализации. В частности, речь идет о проектах строительства газопровода, линии электропередачи и железной дороги, говорится в заявлении МИД Туркмении, опубликованном на его сайте.

"С 30 по 31 октября 2021 года туркменская делегация во главе с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с рабочим визитом в Афганистане", - отмечается в заявлении. - Глава МИД Туркмении встретился главой временного правительства талибов Мохаммадом Хасаном Ахундом, его заместителем Абдулом Саламом Ханафи. "Мередов отметил, что туркменская сторона выражает свою готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана, подчеркнул, что Туркменистан как соседнее государство глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности страны, благополучии и единстве афганского народа, решении имеющихся противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в пресс-релизе МИД Туркмении.

Представители Туркмении и Афганистана выразили готовность к сотрудничеству по продвижению строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия, линии электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана. "Мы хотим как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность", - заявил Ханафи.

С министром иностранных дел во временном правительстве талибов Амиром Ханом Муттаки глава МИД Туркмении обсудил вопросы политико-дипломатического и гуманитарного взаимодействия. "Туркменская сторона пригласила правительственную афганскую делегацию посетить с визитом Туркменистан", - говорится в сообщении туркменского МИД.

Мередов провел также переговоры по вопросам безопасности с министром обороны во временном правительстве талибов Мухаммадом Якубом, министром внутренних дел временного правительства Альхаджем Халифой Сираджуддином Хаккани, во встрече участвовало руководство силовых структур двух стран. "В ходе конструктивных бесед отмечена необходимость продолжения усилий на обеспечение и упрочение безопасности, стабильности и пограничного взаимодействия. В этой связи афганская сторона заявила, что безопасность общей братской границы, а также всех совместных перспективных экономических проектов будет обеспечена", - сообщает МИД Туркмении. Ведомство приводит слова Якуба: "Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами".