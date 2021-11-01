Додон: Россия на переговорах по газу продемонстрировала, что является другом Молдавии

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия на переговорах с "Газпромом" в очередной раз продемонстрировала, что она настоящий друг Молдавии. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Prime бывший президент Игорь Додон, комментируя подписанный контракт по поставкам газа в республику.

"Россия повела себя мудро в сложившейся ситуации, и, несмотря на негативные высказывания депутатов, комментаторов и советников правящей Партии действия и солидарности, кричавших о "российском шантаже", в очередной раз показала, что она - настоящий друг Молдавии. Этим решением она решила поддержать не столько новую власть страны, сколько наших граждан", - сказал Додон. Он опроверг заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, что Россия на переговорах по контракту с "Газпромом" пыталась "повлиять на выбор Молдавии по укреплению партнерства с ЕС". "Это неправда, переговоры носили чисто коммерческий характер, это признают и их участники со стороны Молдавии", - сказал Додон.

На прошлой неделе Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам встречи глава молдавской делегации вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре очень выгодна и составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Спыну уточнил, что при обсуждении в Санкт-Петербурге вопроса о дальнейших поставках газа не было никакой политизации переговоров, обсуждались только вопросы коммерции.