Россияне стали заказывать товары из-за рубежа в 40 раз чаще, чем год назад

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спрос на доставку товаров из-за рубежа в январе-сентябре вырос в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в документе оператора по курьерской доставке СДЭК, который имеется в распоряжении ТАСС.

"В январе-сентябре россияне заказывали доставку из-за рубежа в 40 раз чаще, чем в годом ранее, и в 31 раз чаще, чем в 2019 году", говорится в сообщении.

Средний чек вырос почти вдвое относительно 2020 года и втрое - относительно 2019 года. Средний вес посылок - на 28% по сравнению с прошлым годом и на 68% - по сравнению с 2019 годом. В январе-сентябре 2021 года на Китай приходилось 93% заказов, на США - 4%. За ними следуют Великобритания, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Узбекистан и Чехия, добавляется в документе.

В 2021 году спрос на доставку из Китая показал взрывные темпы роста: в первые девять месяцев в Россию было ввезено в 36 раз больше посылок, чем в январе-сентябре 2019 допандемийного года. По сравнению с 2020 годом динамика составила 387 раз.

Из США в Россию в январе-сентябре 2021 года было ввезено в 2,4 раза больше посылок, чем за девять месяцев 2020 года, и в 7,2 раза больше посылок, чем в январе-сентябре 2019 года. Количество заказов из Великобритании в январе-сентябре 2021 года выросло в 3,2 раза год к году и в 199 раз к январю-сентябрю 2019 года. Число заказов из Южной Кореи - в 3,1 раза и в 17 раз соответственно.

Из Таиланда было ввезено в девять раз больше посылок, чем годом ранее, и в 753 раза больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Из Турции - в семь раз больше, чем годом ранее, и в 17 раз больше, чем за девять месяцев 2019 года. Количество посылок из Германии выросло в 13 раз к январю-сентябрю 2020 года и в 4 раза относительно девяти месяцев 2019 года. Из Узбекистана - в 10 раз и в 65 раз соответственно. Из Чехии - в 35 раз и в 5 раз соответственно, отмечается в сообщении.

Что заказывают

Из США чаще всего заказывают одежду, обувь и аксессуары марок Guess, Lacoste, New Balance, Timberland, Steve Madden, Michael Kors, Tommy Hilfiger и др. В числе наиболее популярных американских магазинов - Amazon, 6pm и Zappos. Из Турции чаще всего заказывают изделия из кожи: сумки, дубленки, куртки, ремни и другие аксессуары. Высоким спросом пользуются турецкий текстиль, детские товары, одежда и обувь. Из Германии - обувь, технику, одежду и товары для дома. Из Таиланда чаще всего заказывают органическую косметику, дизайнерскую одежду в азиатском стиле, украшения интерьера и бытовые мелочи. Многие тайские товары не продаются в России, а если и продаются, то, как правило, по завышенным ценам.

Как отмечают в компании СДЭК, основным драйвером роста количества международных заказов стало закрытие границ и перераспределение транспортных потоков. Из-за карантинных ограничений пропускная способность автомобильных пунктов пропуска сократилась в 10-12 раз. Соответственно, многократно выросла нагрузка на контейнерные морские и железнодорожные перевозки.

"Тарифы на международные контейнерные и автомобильные перевозки взлетели в 10 раз, а сроки доставки выросли в пять-семь раз. Это сильно повлияло на себестоимость импортных товаров, а товарная матрица российских селлеров сократилась и не успевала своевременно пополняться иностранными товарами, потому российские покупатели чаще стали делать покупки в зарубежных интернет-магазинах - выбор больше, а цены ниже. На увеличение числа заказов с иностранных онлайн-витрин повлиял и тот факт, что те покупатели, что обычно делали офлайн покупки во время зарубежных поездок, теперь лишились такой возможности и вынуждены делать заказы в интернет-магазинах", - приводятся в материале слова руководителя департамента международной логистики СДЭК Андрея Побежимова.

СДЭК - международный оператор курьерской доставки. Компания, по собственной оценке, занимает около 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c. Основные конкуренты - "Почта России", DHL. СДЭК работает в 26 странах.