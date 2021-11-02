Австралия и Фиджи станут партнерами в декарбонизации Индо-Тихоокеанского региона

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Республика Фиджи стала первым международным партнером Австралии в реализации плана по декарбонизации Индо-Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник вечером сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

По словам премьер-министра, на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго он и его фиджийский коллега Фрэнк Баинимарама подписали соглашение о партнерстве для совместной реализации плана по декарбонизации региона. "Это партнерство позволит Австралии <…> помочь Фиджи, а затем и другим странам Индо-Тихоокеанского региона, выполнять свои обязательства по снижению выбросов и развивать экономику, <…> пользуясь технологиями и преимуществами глобального перехода к новой энергетической схеме", - указал австралийский премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также он сообщил, что правительство Австралии дополнительно направит 44 млн австралийских долларов ($32,9 млн) на мероприятия в рамках плана по декарбонизации региона, после чего общий объем инвестиций в проект возрастет до 104 млн австралийских долларов ($77,9 млн).

Конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.