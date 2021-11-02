В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 2 ноября. Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады и Великобритании. Как отмечает сервис, в США 53% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 24% не могут зайти на сайт, у 23% пользователей не получается войти в свои учетные записи.

Также незначительный сбой зарегистрирован в России.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.