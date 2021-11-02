СМИ: город Санья на Хайнане создаст международный центр по селекции кукурузы

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань в ближайшее время планирует открыть международный научно-исследовательский центр по селекции кукурузы. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, проект курирует Китайский сельскохозяйственный университет. Строительство объекта осуществляется на территории селекционной базы тропических растений в наукограде "Ячжоувань".

Новый центр сосредоточит усилия на проведении фундаментальных исследований, разработке технологий и прикладных методов, которые, как ожидается, позволят заметно повысить урожайность этой важной зерновой культуры. Согласно проекту, одна из ключевых задач данного центра - найти практическое применение новейшим изобретениям в области генной инженерии при взаимодействии со странами, участвующими в проектах инициативы "Один пояс - один путь".

Кроме того, по сведениям газеты, эта структура займется обучением специалистов в области селекции растений. Одним из важных направлений станет сотрудничество с другими государствами с целью обмена технологиями и высококачественными генетическими ресурсами.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число 11 ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. На территории наукограда расположена одна из ведущих селекционных баз КНР и центр морских глубоководных исследований.