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Индия и Китай могут стать первыми покупателями С-500 у России

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев напомнил, что поставка системы на экспорт станет возможна после обеспечения вооружениями ВС РФ в необходимом объеме

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Индия, Китай и ряд государств - партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 у РФ. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", - сказал Шугаев в ответ на вопрос о том, правда ли, что первым зарубежным покупателем С-500 может стать Индия.

Глава ФСВТС подчеркнул, что Индия - давний стратегический партнер России. "У нас заключен контракт на С-400, и до конца года первый дивизион этой системы они получат. Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500", - заявил Шугаев.

Он напомнил, что поставка системы на экспорт станет возможна после того, как С-500 будет поставлена в Вооруженные силы РФ в необходимом объеме. "Вопрос, когда это произойдет, покажет время. Мы будем рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае", - отметил Шугаев.

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