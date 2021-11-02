Глава ФСВТС не ожидает снижения портфеля заказов в 2022 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что не ожидает снижения портфеля заказов в 2022 году.

"По портфелю практически уверен, что снижения не будет", - сказал Шугаев в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам директора ФСВТС, портфель заказов в 2021 году превышает $52 млрд. "Я думаю, в ближайшие 3-5 лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", - считает он.

Ранее Шугаев в ходе Восточного экономического форума сообщил журналистам, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона составляют порядка 50% в российском портфеле экспортных заказов на продукцию военного назначения.