Китайский оператор построил свыше 560 тыс. базовых станций 5G

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Китайский мобильный оператор China Mobile построил в общей сложности более 560 тыс. базовых станций связи пятого поколения (5G). Об этом заявил гендиректор компании Дун Синь на открывшейся во вторник в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Глобальной конференции партнеров China Mobile.

"К настоящему времени China Mobile построил свыше 560 тыс. базовых станций 5G", - приводит его слова информационный портал Sina. "До конца этого года мы продолжим наращивать темпы и сможем достичь еще больших показателей", - указал Дун Синь.

Ранее Министерство промышленности и информатизации КНР сообщало о том, что к концу этого года у China Mobile будет насчитываться порядка 700 тыс. базовых станций связи пятого поколения. Вместе с тем общее количество станций в стране, построенных China Mobile, а также операторами China Telecom и China Unicom, превысит 1,4 млн.

Согласно прогнозу министерства, к 2023 году число использующих 5G в стране должно превысить 560 млн человек - около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций 5G, сеть которой уже охватила практически все города окружного значения.