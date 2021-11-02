В порт арктического поселка на Чукотке доставили 1,5 тыс. тонн продовольствия

ТАСС, 2 ноября. Теплоход "Владимир Мясников" доставил в поселок Провидения на Чукотке 1,5 тыс. тонн продуктов, технику и другие грузы из Владивостока, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

С лета в порту Владивостока отправки на Чукотку ожидают контейнеры с грузом. На сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились грузы для дальневосточных регионов: Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. В некоторых магазинах зафиксирован недостаток продовольственных товаров.

"В Провидения теплоход доставил 119 контейнеров, на борту 1,5 тыс. тонн продуктов, дорожная техника и другие грузы. Планируется, что дальше судно зайдет в поселок Эгвекинот. Также ночью во вторник из Владивостока вышел теплоход "Сергей Гаврилов", который везет для Анадыря и Певека почти 5 тыс. тонн грузов", - уточнили в правительстве региона.

В понедельник в Министерстве транспорта РФ создана рабочая группа по контролю за ситуацией с поставкой грузов в дальневосточные регионы из Приморского края. В нее вошли представители Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края. Рабочая группа ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока с целью отправки в первую очередь самых необходимых - продуктов питания, медикаментов, строительных материалов для объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов.