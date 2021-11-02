"Известия": программы, которые могут исключить из реестра ПО РФ, объявят на неделе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Программы, которые могут исключить из реестра российского программного обеспечения (ПО), и их правообладателей объявят на этой неделе, пишет во вторник газета " Известия " со ссылкой на Минцифры.

В министерстве сообщили, что вопрос об удалении ПО из реестра может быть вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению. Названия программ, которые могут быть исключены из реестра, назовут на текущей неделе, сказали газете в Минцифры.

Директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин сказал изданию, что заседание экспертного совета по ПО, вероятно, состоится до конца ноября. Он считает, что в первую очередь из реестра будут исключены правообладатели программ, сведения о которых исчезли из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Другим компаниям могут предложить доработать продукты для соответствия требованиям для включения в реестр, добавил Лашин.

Генеральный директор Infowatch Наталья Касперская отметила, что одним из поводов для проверки продуктов, включенных в реестр российского ПО, являются изменения с момента появления реестра правил включения в него ПО. "В основном это касается ПО, работающего с обязательным участием иностранных платформ. Например, ПО, работающего исключительно на системах управления базами данных (СУБД) Oracle. Оно было включено в реестр в 2017-м, когда еще не было требования по совместимости с отечественными СУБД. Сейчас это требование есть, и, по идее, такое ПО не должно находиться в реестре", - сказала она газете. Касперская считает, что проверка может коснуться и операционных систем. "Сейчас их в реестре более 40, по большей части все они основаны на Linux. При этом некоторые разработчики ОС вносят серьезные дополнения в код Linux, а некоторые используют его практически без изменений. Налицо разная степень "отечественности", - указала Касперская.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ поручило компаниям-правообладателям оценить корректность сведений в реестрах российского и евразийского ПО. По данным министерства, в настоящее время выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными, от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация. Вместе с тем связаться со 104 правообладателями не удалось - сведения о них исключены из ЕГРЮЛ. Как сообщили в министерстве, если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям-правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию.

В Минцифры сообщили, что также проверяется соответствие ПО требованиям, утвержденным постановлением правительства РФ. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%.