Компании в РФ тратят 1-3 минут на проверку подлинности QR-кодов через мобильное приложение

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Представители российского бизнеса считают удобным мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", которое позволяет за 1-3 минуты проверить подлинности QR-кодов о вакцинации у посетителей. Нанимать дополнительный персонал в большинстве случаев для этого не требуется, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего коронавирусом мобильное приложение запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты ПЦР-тестов сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Если приложение обнаруживает QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдает ошибку. Сервис доступен всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

Проверка за "пару минут"

Проверка подлинности QR-кода через мобильное приложение идет "практически моментально", рассказал ТАСС президент "Деловой России" Павел Титов. "В течение буквально одной минуты сканируют QR-код посетителя объекта и получают данные о подлинности сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Особых проблем с этим нет. Случаются, конечно, перебои с интернет-соединением, но это не носит критичного характера", - отметил он. Как уточнил собеседник агентства, для совершения таких действий не требуется отдельный человек в штате - это, как правило, смежная обязанность того, кто проверяет билеты или стоит на досмотре, в зависимости от отрасли.

Директор по маркетингу отеля Green Flow на курорте Роза Хутор в Сочи Светлана Петреченко также сообщила, что процедура проверки QR-кода занимает "в среднем пару минут". "Отдельного человека из штата мы не выделяли, при заселении коды проверяют администраторы, при посещении ресторана - медицинский работник, который также измеряет температуру и следит за требованием ношения масок и перчаток. В нашем отеле никаких нарушений в этой части выявлено не было", - уточнила она.

Руководитель сети ресторанов PLove в Татарстане Нурислам Шарифуллин отметил, что в его заведениях на проверку кода у гостя уходит от 30 секунд до полутора минут, в зависимости от объекта этим занимается хостес или менеджер. "Мы сканируем код, сверяем данные с паспортом. В целом у нас достаточно законопослушные гости. Были прецеденты, когда люди приходили без документов, удостоверяющих личность, тогда мы просили их продемонстрировать фотографию паспорта на мобильном устройстве. И лишь однажды столкнулись с агрессивно настроенным молодым человеком, который начал кричать про конституционные права. Но мы таких просто не пускаем", - поделился он.

В Москве система допуска по QR-кодам была протестирована еще летом - с 28 июня по 19 июля она действовала для предприятий общепита. "Программа для проверки QR-кодов работала безупречно и не доставляла неудобств. Большинство предприятий общественного питания и так работают с хостесом или администратором на входе. В их обязанности, помимо встречи гостей, и входила проверка QR-кодов", - пояснил агентству глава муниципального округа Тверской в столице, член Партии роста Яков Якубович.

Фитнес и концертная отрасль

Глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Башкирии, генеральный менеджер фитнес-клуба WorldGym в Стерлитамаке Елена Шадрина также отметила, что использование сервиса "Госуслуги Стопкоронавирус" не вызывает затруднений. "Единственное, что вызывает неудобство, так это обязательство требовать вместе с QR-кодом и паспорт. Большинство предприятий фитнес-индустрии используют CRM-программы для учета клиентов, в которые внесены персональные данные. Туда же легко внести отметки о вакцинации. Сделав это единожды, можно сильно ускорить процесс проверки и пропуска в клуб", - сказала она, пояснив, что сейчас на эту процедуру уходит от трех минут на одного клиента.

По ее словам, в клубной программе есть персональные данные и фото - клиенты об этом знают, поэтому с поддельными документами не приходят. "В основном не имеющие сертификаты пользуются дополнительной заморозкой клубной карты, но некоторые решают разорвать контракт с клубом и вернуть деньги. Зачастую это принципиальная позиция", - добавила Шадрина.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских сказала ТАСС, что в целом для предпринимателей "не составляет сложности скачать, установить программу проверки QR-кодов", процесс сканирования кода "занимает несколько секунд".

"Что касается зрелищных мероприятий, то, как правило, площадки проведения таких мероприятий адаптируются для прохода потока зрителей: информируют о двойном контроле (первый - проверка зрителя на наличие QR-кода, второй - стандартная проверка билетов) и максимально разносят потоки по этим двум контролям. Более того, увеличено время запуска зрителей. Двери для проведения мероприятий открываются минимум за час до мероприятия", - пояснила она.

Шпигальских отметила, что сегодня в мире есть отработанная система проведения COVID-free мероприятий, которая означает снятие ограничений по заполняемости концертно-театральных площадок, отказ от масок и социального дистанцирования. "В нашей стране почему-то, вводя такой формат, "забывают" снимать ограничения численности заполнения залов и сохраняют ряд дополнительных ограничений. Также она считает "оптимальным, когда зритель приходит на мероприятие, предъявляя один из документов на выбор: либо QR-код, полученный в связи с вакцинацией или перенесенной болезнью, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител".