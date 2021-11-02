Аграрии Ингушетии к октябрю намолотили на 10% больше зерновых по сравнению с прошлым годом

МАГАС, 2 ноября. /ТАСС/. Аграрии Республики Ингушетии к 1 октября намолотили 38,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10% больше соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщили во вторник в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В аграрном секторе республики продолжается уборка поздних сельскохозяйственных культур. Во всех категориях хозяйств республики по состоянию на 1 октября 2021 года намолочено зерна в весе после доработки (без кукурузы) 38,5 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом урожайность сохранилась на уровне прошлого года. Так, урожайность кукурузы на 1 октября - 22,1 ц/га, тогда как на аналогичную дату прошлого года было 22,3 ц/га, Урожайность овощей 43 ц/га (в 2020 году - 42,9 ц/га). А урожайность картофеля не изменилась - 140,6 ц/га.

В целом объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в сентябре 2021 года составил 13,5 млрд рублей, а в январе-сентябре 2021 года - 10,16 млрд рублей.

Ранее в регионе сообщили, что рост объема производства сельхозпродукции за первое полугодие на 10% связан с погодными условиями, которые в этом году сложились в пользу аграриев.