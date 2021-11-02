Торговый центр "Арколь" на востоке Москвы опечатали из-за нарушений антиковидных мер

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора опечатали торговый центр "Арколь" на востоке Москвы из-за нарушения мер профилактики коронавируса, выявленных в рамках проверки. Об этом журналистам сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

Она напомнила, что управлением Роспотребнадзора по Москве в нерабочие дни усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"При проведении проверки торгового центра "Арколь" по адресу: проспект Буденного, д. 18Б, специалистами Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами установлено невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В том числе в торговом центре отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не были организованы дезобработка контактных поверхностей и уборка помещений с применением дезсредств, отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников. В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд", - сказала Плахова.

Она отметила, что за выявленные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.