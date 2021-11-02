Выработка электроэнергии в России за 10 месяцев выросла на 6,6%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в период с января по октябрь 2021 года увеличилось на 6,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 918,6 млрд кВт·ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Энергопотребление за 10 месяцев 2021 года возросло в годовом выражении на 5,6%, до 899,1 млрд кВт·ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 906,3 млрд кВт·ч, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

При этом в октябре, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 96,8 млрд кВт·ч (+7,8% к показателю октября 2020 года), а объем потребления - 94,6 млрд кВт·ч (+6,7%).

Экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии из России в январе - октябре 2021 года увеличился в 2,1 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 19,6 млрд кВт·ч.

Поставки электроэнергии на экспорт в октябре 2021 года выросли в 1,6 раза в годовом выражении и составили 2,5 млрд кВт·ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 1,3 млрд кВт·ч электроэнергии, а в октябре - 0,2 млрд кВт·ч.